Нацгвардия схватила 8 подозреваемых в сотрудничестве с ОРДО
28 июля, 2018, 20:14
В течение 2-х суток на Донетчине военные Национальной гвардии Украины из состава Объединенных сил задержали 8 подозреваемых в сотрудничестве с террористической организацией "ДНР"
Граждане были задержаны военными нарядами Нацгвардии на мобильных и стационарных блокпостах вблизи города Мариуполя и поселка Благодатное Донецкой области, сообщается на Facebook-странице ООС.
Причиной задержки стала информация из базы данных Национальной полиции, согласно которой лица подозреваются в сотрудничестве с незаконным вооруженным формированием "ДНР".
Задержанных лиц было передано сотрудникам Нацполиции по подозрению в совершении преступления, предусмотренного статьей 260 Уголовного кодекса Украины.
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