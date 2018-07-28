 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Нацгвардия схватила 8 подозреваемых в сотрудничестве с ОРДО

В течение 2-х суток на Донетчине военные Национальной гвардии Украины из состава Объединенных сил задержали 8 подозреваемых в сотрудничестве с террористической организацией "ДНР"

Граждане были задержаны военными нарядами Нацгвардии на мобильных и стационарных блокпостах вблизи города Мариуполя и поселка Благодатное Донецкой области, сообщается на Facebook-странице ООС.

Причиной задержки стала информация из базы данных Национальной полиции, согласно которой лица подозреваются в сотрудничестве с незаконным вооруженным формированием "ДНР".

Задержанных лиц было передано сотрудникам Нацполиции по подозрению в совершении преступления, предусмотренного статьей 260 Уголовного кодекса Украины.

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

28 июля, 2018 суббота

больше новостей

28 июля, 2018 суббота

27 июля, 2018 пятница

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать