Нацгвардия схватила 8 подозреваемых в сотрудничестве с ОРДО

28 июля, 2018, 20:14

В течение 2-х суток на Донетчине военные Национальной гвардии Украины из состава Объединенных сил задержали 8 подозреваемых в сотрудничестве с террористической организацией "ДНР"

Граждане были задержаны военными нарядами Нацгвардии на мобильных и стационарных блокпостах вблизи города Мариуполя и поселка Благодатное Донецкой области, сообщается на Facebook-странице ООС.

Причиной задержки стала информация из базы данных Национальной полиции, согласно которой лица подозреваются в сотрудничестве с незаконным вооруженным формированием "ДНР".

Задержанных лиц было передано сотрудникам Нацполиции по подозрению в совершении преступления, предусмотренного статьей 260 Уголовного кодекса Украины.