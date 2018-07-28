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На Житомирщине рухнуло общежитие аграрного техникума

28 июля около 06:00 в селе Новая Чертория Любарского района Житомирской области на территории Новочерторийского государственного аграрного техникума произошло частичное разрушение 5-этажного здания общежития. Погибших, травмированных в результате происшествия нет

Разрушена часть тыльной стены, боковой несущей стены и 24 жилых комнаты в третьем подъезде общей площадью около 330 м2. Угроза другим двум подъездам отсутствует. Всего в третьем подъезде было 48 комнат. Общее количество жилых комнат в общежитии 225, передает пресс-служба ГСЧС.

Предварительная причина происшествия - подмывание фундамента здания грунтовыми и дождевыми водами, в результате чего произошло проседание фундамента и частичное разрушение здания.

На месте происшествия работает оперативная группа Управления ГСЧС Украины в Житомирской области, Любарского отделение полиции.

Подразделения ГСЧС для ликвидации чрезвычайного происшествия не привлекались.

"В 12:30 проведено внеочередное заседание комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций Любарского района, на котором принято решение об ограничении доступа к месту разрушения и общежития в целом для предупреждения случаев мародерства и травмирования людей, а также создание комиссии по определению аварийности здания и принятия решения о ремонте или демонтажа 3 подъезда ", - отмечается в сообщении.

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