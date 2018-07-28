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На Прикарпатье женщина покусала соседку

В Ивано-Франковской области Калушский горрайонный суд вынес приговор женщине, которая из-за ссоры избила и покусала соседку

Женщина якобы услышала шум из квартиры, этажом выше, и пошла на разборки. Там разругалась с соседкой, ударил ее и покусала, пишет Панорама Прикарпатья.

Случай произошел 14 января в 14 часов в доме на ул. Стуса, 4. Об этом говорится в приговоре Калушского горрайонного суда от 17 июля.

Обвиняемая, как пишет в приговоре, свою вину признала частично. Мол, в ходе словесного конфликта ударила потерпевшую, в результате чего из губы у нее потекла кровь. Тогда потерпевшая схватила ее за цепочку на шее, а она, взамен, покусала ей руки. Следовательно в содеянном женщина раскаивается, но считает, что потерпевшая сама спровоцировала конфликт.

Потерпевшая зато рассказала в суде, что в тот день приехала к дочери посидеть с внуками. Около 14 часов в дверь кто-то постучал. Женщина открыла – оказалось, стучит соседка. И жаловалась на шум, хотя в квартире никто не шумел. Тогда возникла словесная перепалка, в ходе которой соседка стала наносить удары и выбила ей два зуба.

А далее обвиняемая снова била и, наконец, покусала. Все это происходило в присутствии внуков. Также женщина подчеркнула, что как в досудебном, так и в судебном следствии обвиняемая вела себя вызывающе. Следовательно, о примиринення с ней не может быть и речи.

В конце суд, оценив собранные по делу доказательства и оценив их в совокупности, пришел к выводу, что вина Марии доказана. Поэтому признал ее виновной по части 1 статьи 125 УК "Умышленное легкое телесное повреждение" и назначил штраф в размере 50 необлагаемых минимумов, что составляет 850 грн.

Пока приговор в законную силу еще не вступил. Стороны могут подать апелляцию.

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