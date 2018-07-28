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Филарет: Такого Крестного хода Украина еще не знала. Это показывает, что украинская церковь объединяется

В Киеве проходят торжественные мероприятия по случаю 1030-летия крещения Киевской Руси-Украины, в рамках которых уже выступил президент Украины Петр Порошенко, патриарх Филарет, и продолжается крестный ход, организованный Украинской православной церковью Киевского патриархата

Впервые Крестный ход в честь Крещения Киевской Руси-Украины совместно возглавляют два Предстоятеля: Патриарх Филарет УПЦ КП и от УАПЦ Митрополит Макарий, сообщает РИСУ. Это можно расценить как свидетельство того, что Украина готова иметь Единую поместную Православную Церковь, равную со всеми Правосланими Церквями мира.

Участие в шествии также принимают представители Украинской Православной Церкви Америки, которая находится под юрисдикцией Константинополя.

Президент Украины Петр Порошенко и представители власти также в первых рядах колонны.

Шествие многолюдное. По предварительным оценкам, участие в нем принимают 150 тысяч человек. Во главе колонны идут представители духовенства и военные капелланы. Количество людей чрезвычайно велико, от начала хода люди заполонили весь бульвар Шевченко в районе Владимирского собора, в колонны не смогли попасть все желающие. На месте активно работала полиция диалога.

Колонна двинулась от Владимирского собора. Далее пройдет по бульвару Шевченко, улице Владимирской через Софийскую и Михайловскую площади до Владимирской горки. Колонна пестрит желто-голубыми флагами.

Как отметил патриарх Филарет, "Филарет: Такого Крестного хода Украина еще не знала. Это показывает, что украинская церковь объединяется".

"В Украине будет одна православная церковь. Не будет много церквей. Будет одна, которая войдет в молитвенное общение с другими церквами", - сказал патриарх

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