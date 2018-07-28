Белый дом поддержал выделение Украине 250 млн долларов на безопасность

Белый дом поддерживает проект оборонного бюджета США, в котором говорится о предоставлении Украине помощи в размере 250 млн долл. Об этом сообщила пресс-секретарь администрации президента США Сара Сандерс, передает " Голос Америк ".

В целом проект закона о "Бюджете США на 2019 год на нужды национальной обороны" предусматривает 717 миллиардов долларов.

Проект уже имеет поддержку в Сенате, пишет издание Politico, и может быть поддержан сенаторами уже на следующей неделе. После этого документ пойдет на подпись президента США Дональда Трампа.