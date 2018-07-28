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Белый дом поддержал выделение Украине 250 млн долларов на безопасность

Проект закона о "Бюджете США на 2019 г. на нужды национальной обороны" сначала должен быть поддержан Сенатом, а затем уже передан на подпись президенту Дональду Трампу
Белый дом поддерживает проект оборонного бюджета США, в котором говорится о предоставлении Украине помощи в размере 250 млн долл. Об этом сообщила пресс-секретарь администрации президента США Сара Сандерс, передает "Голос Америк".
 
В целом проект закона о "Бюджете США на 2019 год на нужды национальной обороны" предусматривает 717 миллиардов долларов.
 
Проект уже имеет поддержку в Сенате, пишет издание Politico, и может быть поддержан сенаторами уже на следующей неделе. После этого документ пойдет на подпись президента США Дональда Трампа.
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