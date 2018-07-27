Из-за пожара в пригороде Парижа эвакуировали 2500 человек
27 июля, 2018, 14:52
Из-за масштабного пожара в коммуне Исси-ле-Мулино за несколько сотен метров от парижской кольцевой трассы эвакуировали 2500 человек
Об этом сообщает Le Parisien.
Отмечается, что возгорание произошло в полдень в пятницу неподалеку от башен компаний Microsoft и Accor.
Причина пожара пока неизвестна. Сообщается, что он задел электрический трансформатор.
Пользователи соцсетей при этом активно распространяли фото с тучами дыма.
По сообщению французских СМИ, в некоторых районах коммуны произошло отключение электричества.
Около 12.30 пожарным удалось локализовать огонь.
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