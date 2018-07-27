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Из-за пожара в пригороде Парижа эвакуировали 2500 человек

Из-за масштабного пожара в коммуне Исси-ле-Мулино за несколько сотен метров от парижской кольцевой трассы эвакуировали 2500 человек

Об этом сообщает Le Parisien.

Отмечается, что возгорание произошло в полдень в пятницу неподалеку от башен компаний Microsoft и Accor.

Причина пожара пока неизвестна. Сообщается, что он задел электрический трансформатор.

Пользователи соцсетей при этом активно распространяли фото с тучами дыма.

По сообщению французских СМИ, в некоторых районах коммуны произошло отключение электричества.

Около 12.30 пожарным удалось локализовать огонь.

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