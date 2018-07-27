 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Из Греции возвращаются 12 украинских моряков, которых 14 месяцев удерживали на судне


фото: oblvesti
27 июля из Афин в Одессу возвращаются 12 моряков с судна Mekong Spirit, которые 14 месяцев находились на нем

Об этом в своем аккаунте в Twitter написал министр иностранных дел Павел Климкин.

"Тема украинских моряков в Греции чувствительная и непростая. Но развязка предсказуема - сегодня из Афин в Одессу возвращаются 12 моряков с Mekong Spirit, которые 14 месяцев находились на судне", - подчеркнул он.

По словам Климкина, сейчас консулы работают для скорейшего возврата всех украинских моряков домой.

Отметим, в марте в Греции было задержано 17 украинцев - членов экипажа судна Mekong Spirit, которое принадлежит швейцарской компании и которое было задержано еще 25 мая 2017 года. Члены экипажа давали показания в деле груза, в частности, перевозка сомнительных взрывчатых веществ на судне.

Вчера почетный консул Греции Пантелис Бумбурас заявил, что экипаж арестованного в Греции судна Mekong Spirit в ближайшие дни вернется в Украину.

Консул сообщил, что четверо членов экипажа, которые остались в Греции, - капитан, старпом и рядовые - будут находиться там до выяснения всех обстоятельств. По его словам, дипломаты готовы оказать помощь в вопросе жилья и продуктов питания.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

27 июля, 2018 пятница

больше новостей

27 июля, 2018 пятница

26 июля, 2018 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать