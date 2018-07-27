Из Греции возвращаются 12 украинских моряков, которых 14 месяцев удерживали на судне

27 июля, 2018, 09:40

27 июля из Афин в Одессу возвращаются 12 моряков с судна Mekong Spirit, которые 14 месяцев находились на нем

Об этом в своем аккаунте в Twitter написал министр иностранных дел Павел Климкин.

"Тема украинских моряков в Греции чувствительная и непростая. Но развязка предсказуема - сегодня из Афин в Одессу возвращаются 12 моряков с Mekong Spirit, которые 14 месяцев находились на судне", - подчеркнул он.

По словам Климкина, сейчас консулы работают для скорейшего возврата всех украинских моряков домой.

Тема украинских моряков в Греции чувствительная и непростая. Но развязка предсказуема - сегодня из Афин в Одессу возвращаются 12 моряков с Mekong Spirit, которые 14 месяцев находились на судне. Консулы работают для скорейшего возвратом всех украинских моряков домой. — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 27 июля 2018 г.

Отметим, в марте в Греции было задержано 17 украинцев - членов экипажа судна Mekong Spirit, которое принадлежит швейцарской компании и которое было задержано еще 25 мая 2017 года. Члены экипажа давали показания в деле груза, в частности, перевозка сомнительных взрывчатых веществ на судне.

Вчера почетный консул Греции Пантелис Бумбурас заявил, что экипаж арестованного в Греции судна Mekong Spirit в ближайшие дни вернется в Украину.

Консул сообщил, что четверо членов экипажа, которые остались в Греции, - капитан, старпом и рядовые - будут находиться там до выяснения всех обстоятельств. По его словам, дипломаты готовы оказать помощь в вопросе жилья и продуктов питания.