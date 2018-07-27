Искусственное мясо мышей для котов-вегетарианцев: зачем британский стартап лабораторно вырастит альтернативу "живому корму"

27 июля, 2018, 15:55

Британец Райан Бетенкорт запустил стартап Wild Earth, который будет выращивать мясо мышей из их собственных клеток в лабораторных условиях

Как пишет Business Insider, компания будет выращивать мясо исключительно для питания кошек, которые, по идеологическим соображениям владельцев, не должны есть мясо настоящих животных.

Недавно основатель PayPal Питер Тиль решил инвестировать в Wild Earth более $500 тыс.

Сейчас стартап собирается построить лабораторию для культивирования мяса. "Люди, у которых нет кошек, думают, что это безумие. Те, у кого они есть - считают, что это гениально", - заявил Бетенкорт.

Участники рынка культивируемого мяса считают, что Бетенкорт дискредитирует всю отрасль, поскольку люди еще не до конца готовы есть мясо, выращенное из клеток в лаборатории, а история с Wild Earth еще сильнее отпугнет их.

"Это может повлиять на мнение людей, покупатели начнут ассоциировать "чистое мясо" с продуктами низкого качества, с кормом для животных", - рассказал основатель стартапа Aleph Farms Дидье Тубія.

Бетенкорт в ответ добавляет, что радикально не согласен с позицией конкурентов, добавив, что искусственное мясо для потребления людьми появится на рынке гораздо раньше, чем его компания вырастит первую партию мяса мышей для кошек.

"Точно так же существует растительный протеин для человека и культивируемое мясо для людей, и мы хотим убедиться, что это также касается и наших домашних животных", - сказал Бетенкур.

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