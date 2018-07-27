ВСУ пытаются идентифицировать 85 тел погибших на Донбассе

27 июля, 2018, 14:58

Военные поисковики пытаются идентифицировать 85 погибших, чьи тела нашли на территории Донбасса

Об этом рассказал координатор гуманитарного проекта Вооруженных сил Украины "ЭВАКУАЦИЯ 200" подполковник Михаил Котелевский, передает "Украинская правда".

"С 85 тел, которые сейчас пытаются идентифицировать, почти у половины есть совпадения по ДНК-экспертизам с родственниками. Это пропавшие без вести военнослужащие. Мы предполагаем, кто именно. Уже нужно начинать работать с семьями", – говорит Котелевский.

На вопрос, работают ли сейчас поисковики на оккупированной территории, Котелевский сказал, что нет.

"Они отработали в июне. Нашли еще одного человека. Сейчас обсуждаем и согласовываем информацию, чтобы остатки передали нам. Мы предполагаем, кто это. Это не военнослужащий, но он имел проукраинскую позицию и оказывал гуманитарную помощь нашим военным. Обстоятельства, при которых он там оказался, я бы не хотел озвучивать", - добавил Котелевский.