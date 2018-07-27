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Вступительная кампания "гуманитариев": названы самые популярные специальности среди выпускников


фото: nmu.org.ua
Среди абитуриентов вступительной кампании 2018 года самой популярной специальностью была "филология"

Об этом сообщил директор Директората высшего образования и образования взрослых МОН Олег Шаров, передает Укринформ.

На втором и третьем месте - право и менеджмент.

"На первом месте "Филология" - 75 934. Специальность "Право" - 72 965 заявлений. На третьем месте специальность "Менеджмент" - 47 тыс. 695 заявлений. На четвертом месте специальность "Среднее образование" - 45 тыс. 397 заявлений. На пятом месте "Компьютерные науки" - 38 384. На шестом месте "Экономика" - 29 702. На седьмом месте "Медицина" - 29 065. На восьмом "Инженерия программного обеспечения" - 25 930. На девятом месте "Туризм" - 24 827. На десятом "Психология" 23 679 заявлений", - сказал Шаров.

В общем на педагогические специальности в этом году подали 81 тысячу заявлений.

Наряду с учреждениями высшего образования, которые находятся в Киеве, популярностью среди абитуриентов пользовались и учебные заведения Львова, Харькова и Черновцов.

Так до Киевского национального университета совместно со структурными подразделениями было подано 37 994 заявления

  • Львовский национальный университет - 35 тыс. 764 заявления.
  • Национальный политехнический университет "Киевский политехнический институт" - 33 324 заявления
  • Национальный университет "Львовская политехника" - 28 900 заявлений
  • Киевский национальный торгово-экономический университет - 28 126 заявлений
  • Национальный авиационный университет - 23 939 заявлений
  • Харьковский национальный университет им. Каразина - 19 982 заявления
  • Киевский национальный экономический университет им. Гетмана - 17 437 заявлений
  • Черновицкий национальный университет - 16 310 заявлений
  • Национальный педагогический университет им. Драгоманова 16 266 заявлений.

Шаров отметил, что несмотря на повышение проходного балла на медицинские специальности до 150, в медицинские вузы в целом подали заявления почти 14,5 тысяч абитуриентов.

Распределение бюджетных мест станет известно 1 августа, а зачисление на места бюджетного заказа должен состояться до 7 августа при условии выполнения условий к зачислению - представления оригиналов документов в выбранное ЗВО, который предоставил рекомендацию на зачисление.

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