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Во время проверки маршруток полиция обнаружила более 2 тыс. нарушений

Во время проверки сотрудники Нацполиции обнаружили 382 неисправные маршрутки, которые осуществляли пассажирские перевозки

Об этом сообщает пресс-служба МВД.

От начала спецоперации сотрудники патрульной полиции и областных подразделений на местах проверили почти 12 тысяч транспортных средств, которые используются для пассажирских перевозок.

“Выявлено 382 технически неисправных транспортных средств. Из них 79 переоборудованы с нарушениями соответствующих норм и стандартов. В целом выявлено более двух тысяч нарушений законодательства, допущенных водителями-перевозчиками. Зафиксировано 10 фактов управления автобусами в состоянии алкогольного, наркотического или другого опьянения”, - рассказал заместитель председателя Нацполиции Александр Фацевич.

Так, полицейские выявили 463 факта перевозки пассажиров сверх установленного количества, 113 - управление без необходимых документов, 139 транспортных средств не прошли обязательный технический контроль.

Всего составлено 2,1 тысячи соответствующих административных материалов. Среди них - 44 протокола по статье “Нарушение порядка осуществления хозяйственной деятельности”.

Напомним, превентивные мероприятия стартовали в стране на выходных. Они нацелены на обеспечение безопасности дорожного движения в сфере пассажирских перевозок, в частности, уменьшение количества ДТП с участием пассажирского транспорта.

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