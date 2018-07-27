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Во львовском парке устроили свалку и нанесли ущерб экологии на 110,7 млн грн


фото: PORTAL.LVIV.UA
Правоохранители начали расследовать факт загрязнения во Львове 240 кв м территории парка "Снопковский"

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Львовской области.

На основании материалов Госэкоинспекции во Львовской области 26 июля прокуратура Львовской области внесла сведения в ЕРДР по факту загрязнения земель вблизи улиц Зеленая-Липовая Аллея во Львове на территории парка "Снопковский", по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст. 239 УК Украины (загрязнение и порча земель).

Установлено, что на этой территории, площадью 240 кв м, правонарушители организовали несанкционированную свалку бытового и строительного мусора, чем нанесли ущерб окружающей среде на сумму 110,7 млн грн.

В настоящее время в зарегистрированном уголовном производстве продолжается досудебное расследование, которое поручено осуществлять следователем Нацполиции Львовщины.

Согласно действующему законодательству, в случае доказательства вины, злоумышленникам грозит наказание в виде штрафа до двухсот необлагаемых минимумов доходов граждан или лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

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