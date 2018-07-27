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Вместо Можайского - Корбен Даллас: в Черкассах предлагают переименовать улицу

В Черкассах зарегистрировали петицию с предложением переименовать улицу Можайского на "21 летия Победы Корбена Далласа над мангалорами"

Соответствующая информация размещена на сайте электронных петиций Черкасс.

"С целью достижения примирения и согласия, почитания победы всего светлого над всем темным, добра над злом, мягкого над теплым, предлагается переименовать улицу Можайского в городе Черкассы на улицу "21 летия Победы Корбена Далласа над мангалорами", - говорится в тексте петиции.

Сбор подписей в поддержку этой инициативы начался 23 июля и на данный момент 21 голос из 250 необходимых.

Поддержать петицию можно еще в течение 26 дней.

Справка

Александр Можайский - российский военный деятель, контр-адмирал и изобретатель самолета, который так и не сумел подняться в воздух, поскольку у него был паровой двигатель.

Корбен Даллас - персонаж фильма "5 элемент", который помог спасти Землю.

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