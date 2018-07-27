В зоне ООС погиб украинский военный

27 июля, 2018, 19:03

В пятницу, 27 июля, в зоне проведения Операции объединенных сил на Донбассе погиб украинский военный

Об этом сообщает пресс-служба штаба ООС.

Военнослужащий погиб в результате подрыва во время проведения инженерной разведки.

Российские оккупанты состоянию на 18:00 9 раз обстреляли позиции Объединенных сил. Террористы били из вооружения БМП, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по позициям возле населенных пунктов Крымское, Золотое, Майорск, Авдеевка, Марьинка, Лебединское, Гнутово, Павлополь и Широкино.