В зоне ООС погиб украинский военный
27 июля, 2018, 19:03
В пятницу, 27 июля, в зоне проведения Операции объединенных сил на Донбассе погиб украинский военный
Об этом сообщает пресс-служба штаба ООС.
Военнослужащий погиб в результате подрыва во время проведения инженерной разведки.
Российские оккупанты состоянию на 18:00 9 раз обстреляли позиции Объединенных сил. Террористы били из вооружения БМП, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по позициям возле населенных пунктов Крымское, Золотое, Майорск, Авдеевка, Марьинка, Лебединское, Гнутово, Павлополь и Широкино.
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