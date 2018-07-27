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В зоне ЧАЭС задержали сборщиков запрещенной черники

Сотрудники полиции зоны ЧАЭС поймали трех жителей Иванковского района, которые собрали в чернобыльском лесу около 40 литров ягод

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Изъятую черники нарушители собирали, скорее всего, для продажи. Ягоды направлены на соответствующую экспертизу, по результатам которой специалисты определят уровень радиации в них.

За незаконное проникновение в зону отчуждения на данных граждан составлены административные протоколы по статье "Нарушение требований режима радиационной безопасности в местностях, подвергшихся радиоактивному загрязнению".

По факту перемещения лесных ягод за пределы зоны отчуждения открыто уголовное производство по статье "Нарушение требований режима радиационной безопасности".

Санкция статьи предусматривает штраф от 50 до 80 необлагаемых минимумов доходов граждан или ограничением свободы на срок от одного до трех лет, или лишением свободы на тот же срок.

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