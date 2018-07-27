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В Украине введут взвешивание грузовиков во время движения

В Украине введут автоматическую систему взвешивания грузовых автомобилей во время движения

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Первые 6 площадок для такого взвешивания появятся на подъездах к Киеву на трассах Киев-Ковель, Киев-Чоп, Киев-Довжанский, Киев-Чернигов-Новые Ярыловичи и Киев-Одесса.

Стоимость таких комплексов составляет около $5 млн. Укравтодор уже объявил тендер на проектирование, поставку и монтаж автоматичниї систем взвешивания. Победителя конкурса выберут в сентябре, а работы начнут в октябре.

При этом для введения ответственности за перегруз нужны изменения в законодательстве.

"Эти системы будут вычленять из потока автомобили, нарушающие законодательство и на следующем посте инспекторов трансбезопасности они будут остановлены, еще раз взвешенные и оштрафованы. Параллельно мы хотим показать действенность этой системы, объяснить законодателям и правительству", - сказал министр инфраструктуры Владимир Омелян.

В Укравтодоре заявили, что такие меры являются защитой отремонтированных дорог и частью целенаправленной борьбы с перегрузом автомобилей.

"Таким образом мы улучшаем безопасность движения на дорогах и, что самое важное, защищаем дороги, которые за средства налогоплательщиков стараемся ремонтировать в Украине, то есть начинаем серьезную борьбу с перегруженным транспортом", - заявил руководитель Укравтодора Славомир Новак.

На сайте Всемирного банка, который является партнером этого проекта, уже объявлен международный тендер на проектирование, поставку и установку этих систем. Предполагается, что участие в торгах будут консорциумы из иностранных и украинских компаний.

В Мининфраструктуры планируют с 2019 года заблокировать въезд в Киев и выезд из столицы грузовиков весом более 40 тонн.

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