В Украине снова грозы. Стало известно, где пройдут сильные дожди

27 июля, 2018, 08:59

27 июля в большинстве областей Украины ожидается осложнение погодных условий

Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям со ссылкой на прогноз Укргидрометцентра.

Сегодня в Карпатах и на Прикарпатье пройдут сильные дожди, местами очень сильные ливни, местами град и шквалы 15-20 м/сек.

"В течение 27 июля в Украине грозы. В Киеве и Киевской области днем 27 июля гроза", - подчеркнули в ведомстве.

Ранее в КГГА предупредили киевлян, что сегодня днем в столице ожидается гроза, возможны подтопления.

Напомним, 25 июля в Киеве прошли сильные грозовые дожди, в результате чего водой залило улицы, тоннели и подземные переходы. В частности, дорога под мостом в зоне метро "Дорогожичи" была затопленаводой на 2 метра 20 см.

В результате сильного ливня обвалилась часть путепровода на перекрестке улиц Елены Телиги и Кирилловской. Во время выездной комиссии города Киева по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций было принято решение временно закрыть движение указанным участком.

Днем, 26 июля, движение по путепроводу было восстановлено. Для тех, кто решил не подвергаться опасности, есть карта безопасного объезда путепровода.

Во время брифинга 26 июля заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Дмитрий Давтян заявил, что в КГГА есть замечания к работе "чрезвычайщиков" по преодолению последствий непогоды, однако от такого "никто не застрахован".