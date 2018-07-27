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В ровенских паломников УПЦ МП искали в автобусах взрывчатку


фото: Хресна хода УПЦ - 2018
Более тысячи паломников из Ровно, которые вечером 26 июля ехали в Киев на Крестный ход УПЦ МП, остановила на трассе полиция и начала искать в автобусах взрывчатку

Об этом сообщил священник, который организовал поездку. Видео размещено на YouTube-канале "Крестный ход УПЦ - 2018".

На видео длинная колонна автобусов, которые по очереди подъезжают на полицейскую проверку.

Отмечают, что проверка плановая и происходит ежегодно во время паломничества верующих на крестный ход.

 
  • Напомним, в Киев прибыли 8 святынь, с которыми 27 июля состоится Крестный Ход по случаю 1030-летия Крещения Руси.
  • 27 и 28 июля движение всех видов транспорта на некоторых центральных улицах столицы будет полностью ограничено из-за торжества с 1030-летия крещения Киевской Руси.
 
 
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