В ровенских паломников УПЦ МП искали в автобусах взрывчатку
27 июля, 2018, 09:31
Более тысячи паломников из Ровно, которые вечером 26 июля ехали в Киев на Крестный ход УПЦ МП, остановила на трассе полиция и начала искать в автобусах взрывчатку
Об этом сообщил священник, который организовал поездку. Видео размещено на YouTube-канале "Крестный ход УПЦ - 2018".
На видео длинная колонна автобусов, которые по очереди подъезжают на полицейскую проверку.
Отмечают, что проверка плановая и происходит ежегодно во время паломничества верующих на крестный ход.
- Напомним, в Киев прибыли 8 святынь, с которыми 27 июля состоится Крестный Ход по случаю 1030-летия Крещения Руси.
- 27 и 28 июля движение всех видов транспорта на некоторых центральных улицах столицы будет полностью ограничено из-за торжества с 1030-летия крещения Киевской Руси.
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