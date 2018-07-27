В ровенских паломников УПЦ МП искали в автобусах взрывчатку

27 июля, 2018, 09:31



фото: Хресна хода УПЦ - 2018

Более тысячи паломников из Ровно, которые вечером 26 июля ехали в Киев на Крестный ход УПЦ МП, остановила на трассе полиция и начала искать в автобусах взрывчатку