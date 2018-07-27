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В Николаеве пьяный военный убил свою девушку


фото: поліція Миколаївщини
В Николаеве 22-летний военный в состоянии алкогольного опьянения убил женщину из ревности

Об этом сообщает пресс-служба полиции Николаевщины.

Тело 31-летней женщины нашли вечером 25 июля.

Правоохранители установили личность злоумышленника и задержали его на следующий день. Военный, который убил женщину, съездил на Херсонщину и вернулся, проникаясь тем, что его ищет руководство воинской части и возможно будет инкриминировать дезертирство.

С его слов, причиной конфликта с пострадавшей, с которой он периодически встречался, стала ревность. А свое агрессивное поведение мужчина объяснил чрезмерным количеством выпитого. Пара с вечера пила вместе и потом продолжила дома у убитой. И женщина дальше отказалась принимать, после чего продолжил военный сам в летнем кафе.
 
Трагическая ссора возникла уже под утро. Военный задушил девушку, а потом еще и нанес несколько ножевых ранений в область грудной клетки. Орудие преступления злоумышленник помыл и оставил на кухне, а из дома забрал ноутбук и мобильный телефон, которые затем продал, а на вырученные деньги съездил в соседнюю область.

После содеянного мужчина не мог найти свои документы, поэтому в поисках перевернул все в квартире. Почему наполнил ванну водой и поместил туда уже бездыханное тело знакомой, по его утверждениям, сам вообще не понимает.

Следователи проводят расследование уголовного производства, начатого по признакам ч. 1 ст. 115 и ч. 1 ст. 185 УК Украины (Умышленное убийство) и (Кража). Следствие продолжается, во время которого будут установлены все обстоятельства убийства.

За содеянное задержанному грозит от 7 до 15 лет лишения свободы. В ближайшее время ему будет сообщено о подозрении в совершении преступления и будет избираться мера пресечения.

 

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