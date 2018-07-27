В населенных пунктах двух областей до сих пор нет света из-за грозы

27 июля, 2018, 09:59

В результате осложнения погодных условий 15 населенных пунктов Украины остаются обесточенными

Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Отмечается, что из-за града, грозовых дождей и сильных порывов ветра сработала система защиты линий электропередач.

В результате 15 населенных пунктов в 2 областях остаются обесточенными, а именно: Запорожская - 5 населенных пунктов, Черкасская - 10 населенных пунктов.