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В населенных пунктах двух областей до сих пор нет света из-за грозы


фото: REUTERS
В результате осложнения погодных условий 15 населенных пунктов Украины остаются обесточенными

Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Отмечается, что из-за града, грозовых дождей и сильных порывов ветра сработала система защиты линий электропередач.

В результате 15 населенных пунктов в 2 областях остаются обесточенными, а именно: Запорожская - 5 населенных пунктов, Черкасская - 10 населенных пунктов.

  • Ранее в КГГА предупредили киевлян, что сегодня днем в столице ожидается гроза, возможны подтопления.
  • Напомним, 25 июля в Киеве прошли сильные грозовые дожди, в результате чего водой залило улицы, тоннели и подземные переходы. В частности, дорога под мостом в зоне метро "Дорогожичи" была затопленаводой на 2 метра 20 см.

 

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