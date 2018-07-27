В МВФ подтвердили: Украина стала на шаг ближе к получению транша в $2 млрд
Об этом пресс-секретарь Международного валютного фонда заявила в комментарии изданию Reuters.
"Законодательная база для Высшего антикоррупционного суда, после вступления в силу недавно принятых поправок, будет соответствовать обязательствам власти по программе, которую поддерживает МВФ", - подчеркнула она.
Как пишет издание, принятые правки должны оградить судебные решения от политического давления и взяточничества в Украине, где коррупция сдерживает иностранные инвестиции и, по оценкам, ежегодно нивелирует два процентных пункта от экономического роста.
Впрочем, чтобы получить очередной транш МВФ, украинская власть должна решить ряд других вопросов, в частности относительно повышения цен на газ.
"Обсуждение других нерешенных вопросов, включая цены на газ и государственный бюджет, продолжаются", - отметила спикер.
- Министерство финансов Украины ожидает получить следующий транш кредита МВФ осенью 2018 года.
- Сейчас идут переговоры с представителями фонда по выполнению остальных условий для предоставления дальнейшего финансирования, в частности, относительно тарифов на газ и реформирования энергетического сектора.
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