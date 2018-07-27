В МВФ подтвердили: Украина стала на шаг ближе к получению транша в $2 млрд

27 июля, 2018, 11:05

МВФ поддержал пересмотренный план Украины относительно Антикоррупционного суда, благодаря чему последняя выполнила еще одно условие для разблокирования следующего транша в размере $2 млрд

Об этом пресс-секретарь Международного валютного фонда заявила в комментарии изданию Reuters.

"Законодательная база для Высшего антикоррупционного суда, после вступления в силу недавно принятых поправок, будет соответствовать обязательствам власти по программе, которую поддерживает МВФ", - подчеркнула она.

Как пишет издание, принятые правки должны оградить судебные решения от политического давления и взяточничества в Украине, где коррупция сдерживает иностранные инвестиции и, по оценкам, ежегодно нивелирует два процентных пункта от экономического роста.

Впрочем, чтобы получить очередной транш МВФ, украинская власть должна решить ряд других вопросов, в частности относительно повышения цен на газ.

"Обсуждение других нерешенных вопросов, включая цены на газ и государственный бюджет, продолжаются", - отметила спикер.