 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

В МВФ подтвердили: Украина стала на шаг ближе к получению транша в $2 млрд


фото: REUTERS
МВФ поддержал пересмотренный план Украины относительно Антикоррупционного суда, благодаря чему последняя выполнила еще одно условие для разблокирования следующего транша в размере $2 млрд

Об этом пресс-секретарь Международного валютного фонда заявила в комментарии изданию Reuters.

"Законодательная база для Высшего антикоррупционного суда, после вступления в силу недавно принятых поправок, будет соответствовать обязательствам власти по программе, которую поддерживает МВФ", - подчеркнула она.

Как пишет издание, принятые правки должны оградить судебные решения от политического давления и взяточничества в Украине, где коррупция сдерживает иностранные инвестиции и, по оценкам, ежегодно нивелирует два процентных пункта от экономического роста.

Впрочем, чтобы получить очередной транш МВФ, украинская власть должна решить ряд других вопросов, в частности относительно повышения цен на газ.

"Обсуждение других нерешенных вопросов, включая цены на газ и государственный бюджет, продолжаются", - отметила спикер.

  • Министерство финансов Украины ожидает получить следующий транш кредита МВФ осенью 2018 года.
  • Сейчас идут переговоры с представителями фонда по выполнению остальных условий для предоставления дальнейшего финансирования, в частности, относительно тарифов на газ и реформирования энергетического сектора.
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

27 июля, 2018 пятница

больше новостей

27 июля, 2018 пятница

26 июля, 2018 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать