В Мексике из-за жары погибли 7 человек. В стране ввели чрезвычайное положение

27 июля, 2018, 15:42

Из-за высокой температуры, которая порой достигает 45 градусов по Цельсию, в Мексике ввели чрезвычайное положение

Об этом сообщает DW.

В более чем 640 городах и общинах Мексики объявили чрезвычайное положение. Государственные органы работают над тем, чтобы люди имели доступ к питанию, прохладным местам пребывания и медицинской помощи в случае необходимости.

В одном из штатов Мексики погибли семь человек, шестеро из них - от теплового удара, еще один - от истощения. В общем непростая погода - в 24 из 32 федеральных штатов. Жара началась в понедельник. Ожидается, что станет прохладнее уже в ближайшее время.