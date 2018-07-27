В Мексике из-за жары погибли 7 человек. В стране ввели чрезвычайное положение
27 июля, 2018, 15:42
Из-за высокой температуры, которая порой достигает 45 градусов по Цельсию, в Мексике ввели чрезвычайное положение
Об этом сообщает DW.
В более чем 640 городах и общинах Мексики объявили чрезвычайное положение. Государственные органы работают над тем, чтобы люди имели доступ к питанию, прохладным местам пребывания и медицинской помощи в случае необходимости.
В одном из штатов Мексики погибли семь человек, шестеро из них - от теплового удара, еще один - от истощения. В общем непростая погода - в 24 из 32 федеральных штатов. Жара началась в понедельник. Ожидается, что станет прохладнее уже в ближайшее время.
- Напомним, в результате чрезвычайной жары в Японии погибли по меньшей мере 65 человек в течение последних двух недель.
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