В Киеве во время шествия по случаю Крещения Руси полиция задержала трех человек
Об этом сообщил на брифинге рассказал руководитель Главного управления Национальной полиции в Киеве Андрей Крищенко.
"Нацполиция и подразделения полностью выполнили свою работу, всего было 5 тысяч сотрудников правоохранительных органов. До 20 тысяч граждан принимали участие в шествии. Есть у нас доставленные в райотдел. Полиция быстро среагировала. Были задержаны три человека, из какой организации не установлено. С ними провели профилактические беседы. Они пытались задержать колонну Крестного хода", - сказал Крищенко.
По его словам, представители почти всех областей всех регионов Украины были на мероприятии. Крищенко добавил, что меры безопасности были такие же как и в прошлом году.
Liga.net сообщает, что двое из задержанных - члены партии "Братство" Дмитрия Корчинского. Как сообщил журналистам коллега задержанных Виталий Черный, их группа представляет интернет-издание Всемирное Броварское телевидение (проект партии "Братство", - ред.) и просто снимала сюжет про крестный ход.
- Напомним, порядок во время крестного хода в Киеве будут обеспечивать 5 тысяч правоохранителей.
- В Киев прибыли 8 святынь, с которыми 27 июля состоится Крестный Ход по случаю 1030-летия Крещения Руси.
Читайте также
-
-
22 июля, 2018 Криворивня - летняя культурная столица Украины
-
19 июля, 2018 Папа-расист, Свингеры и "понаехавшие"
-
-
Читайте также
-
22 июля, 2018 Криворивня - летняя культурная столица Украины
-
19 июля, 2018 Папа-расист, Свингеры и "понаехавшие"
-