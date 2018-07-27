В Киеве во время шествия по случаю Крещения Руси полиция задержала трех человек

27 июля, 2018, 16:52

Сотрудники Нацполиции задержали трех неизвестных во время проведения Крестного хода к 1030-летию крещения Киевской Руси

Об этом сообщил на брифинге рассказал руководитель Главного управления Национальной полиции в Киеве Андрей Крищенко.

"Нацполиция и подразделения полностью выполнили свою работу, всего было 5 тысяч сотрудников правоохранительных органов. До 20 тысяч граждан принимали участие в шествии. Есть у нас доставленные в райотдел. Полиция быстро среагировала. Были задержаны три человека, из какой организации не установлено. С ними провели профилактические беседы. Они пытались задержать колонну Крестного хода", - сказал Крищенко.

По его словам, представители почти всех областей всех регионов Украины были на мероприятии. Крищенко добавил, что меры безопасности были такие же как и в прошлом году.

Liga.net сообщает, что двое из задержанных - члены партии "Братство" Дмитрия Корчинского. Как сообщил журналистам коллега задержанных Виталий Черный, их группа представляет интернет-издание Всемирное Броварское телевидение (проект партии "Братство", - ред.) и просто снимала сюжет про крестный ход.