 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

В Киеве участникам шествия РПЦ в Киеве раздавали деньги

В Киеве участникам организованного Русской Православной Церковью Московского патриархата шествия по случаю годовщины Крещения Киевской Руси раздавали деньги

Об этом говорится в сюжете Еспресо.TV.

По интернету распространилось видео, на котором участникам шествия раздают по 200 грн. По словам очевидцев, раздача денег происходила возле станции метро "Арсенальная".

По данным полиции, в шествии приняли участие около 20 тыс. людей. При этом РПЦ МП заявляет о 250 тыс.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

27 июля, 2018 пятница

больше новостей

27 июля, 2018 пятница

26 июля, 2018 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать