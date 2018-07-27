В Киеве участникам шествия РПЦ в Киеве раздавали деньги

27 июля, 2018, 19:57

В Киеве участникам организованного Русской Православной Церковью Московского патриархата шествия по случаю годовщины Крещения Киевской Руси раздавали деньги

Об этом говорится в сюжете Еспресо.TV.

По интернету распространилось видео, на котором участникам шествия раздают по 200 грн. По словам очевидцев, раздача денег происходила возле станции метро "Арсенальная".

По данным полиции, в шествии приняли участие около 20 тыс. людей. При этом РПЦ МП заявляет о 250 тыс.