В Киеве участникам шествия РПЦ в Киеве раздавали деньги
27 июля, 2018, 19:57
В Киеве участникам организованного Русской Православной Церковью Московского патриархата шествия по случаю годовщины Крещения Киевской Руси раздавали деньги
Об этом говорится в сюжете Еспресо.TV.
По интернету распространилось видео, на котором участникам шествия раздают по 200 грн. По словам очевидцев, раздача денег происходила возле станции метро "Арсенальная".
По данным полиции, в шествии приняли участие около 20 тыс. людей. При этом РПЦ МП заявляет о 250 тыс.
- Напомним, 27 июля в Киеве проходит крестный ход по случаю 1030-летия крещения Киевской Руси. В городе перекрыт ряд улиц, образовались автомобильные пробки.
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