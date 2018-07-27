В Киеве огромные пробки из-за религиозных мероприятий
Об этом сообщает "Слово и дело" со ссылкой на данные сервиса Google Maps.
Так, по состоянию на 9:30 движение затруднено на улице Ивана Мазепы от Киево-Печерской Лавры и до улицы Михаила Грушевского.
Кроме этого, заторы наблюдаются на Набережном шоссе и улице Набережно-Крещатицкой. Авто стоят на улицах Владимирской, Круглоуниверситетской, бульваре Леси Украинки, в районе станций метро "Контрактовая площадь" и "Тараса Шевченко".
Глава столичной полиции Андрей Крищенко сообщил, что в крестном ходе в Киеве 27-28 июля, как ожидается, примут участие по 100 тысяч мирян Украинской православной церкви Киевского и Московского патриархатов.
Порядок во время крестного хода в Киеве будут обеспечивать 5 тысяч правоохранителей.
В Киев прибыли 8 святынь, с которыми 27 июля состоится Крестный Ход по случаю 1030-летия Крещения Руси.
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