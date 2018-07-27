В Киеве мужчина присвоил кинотеатр. Теперь он может "сесть" на 12 лет

27 июля, 2018, 14:24

В Шевченковский районный суд Киева направлен обвинительный акт в отношении злоумышленника, который по поддельным документам незаконно завладел объектом коммунальной собственности - кинотеатром “Молодежный”

Об этом сообщает пресс-центр столичной прокуратуры.

Выяснилось, что 4 года назад злоумышленник, имея фейковое свидетельство о праве собственности и справки с Киевского городского БТИ, зарегистрировал за собой право собственности на этот киевский кинотеатр. Стоимость объекта на тот момент составляла более 800 тысяч гривен.

По результатам расследования злоумышленнику объявлено подозрение по ч. 4 ст. 190 (мошенничество, совершенное в особо крупных размерах), ч. 4 ст. 358 (использование заведомо поддельного документа), ч. 1 ст. 209 (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем) УК Украины и избрана мера пресечения.

"За содеянное ему грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Кроме того, по инициативе прокуратуры города Киева постановлением следственного судьи наложен арест на здание кинотеатра. Также прокуратурой предъявлен иск об его истребовании в коммунальную собственность", - подчеркнули в прокуратуре.