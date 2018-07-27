В Конгрессе США требуют от Трампа ввести санкции против России за "дело Скрипалей"
Соответствующее письмо конгрессмен направил американскому президенту, сообщает NBC News.
Ройс напомнил, что 15 марта он уже просил Трампа рассмотреть вопрос о введении санкций против России в рамках закона США 1991 года о контроле за уничтожением химического и биологического оружия.
Он также отметил, что выполнение требований этого закона "критически важно для предотвращения дополнительных атак".
Ройс пишет, что Трамп уже более чем на месяц нарушил срок принятия решения по поводу санкций. Глава комитета дал президенту две недели на то, чтобы проинформировать Конгресс о своем решении по поводу новых ограничений в отношении России.
"Выполнение вами требований Акта 1991 года Об уничтожении химического и биологического оружия и прекращения боевых действий критически важно для того, чтобы показать Путину, что мы серьезно настроены в вопросе противостояния его смертоносным действиям, а также продолжающимся атакам на нашу демократию", - говорится в письме конгрессмена.
В Белом доме отказались комментировать письмо Ройса, заявив, что не обсуждают переписку президента с членами парламента.
- Напомним, 5 марта в британском городе Солсбери бывшему российскому разведчику Сергею Скрипалю и его дочери стало плохо в торговом центре, после чего его госпитализировали с отравлением неизвестным веществом.
- После отравления Скрипаля и его дочери глава правительства Великобритании объявила о высылке из страны 23 российских дипломатов.
- Польша и ряд других стран ЕС объявили о выдворении российских дипломатов в связи с отравлением Сергея Скрипаля и его дочери.
- В российской разведке заявили, что в отравлении Скрипачей виноваты агенты США и Великобритании.
- Юлию Скрипаль выписали из больницы и отвезли в тайное место. 18 мая бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля выписали из госпиталя.
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