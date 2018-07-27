В Черновцах депутаты отправили мэра в отставку

27 июля, 2018, 08:13

В Черновцах горсовет на сессии 26 июля проголосовала за отставку городского головы Алексея Каспрука

Об этом сообщает ZIK.

Во время тайного голосования за отставку Каспрука проголосовали 29 депутатов горсовета из необходимых 29 голосов.

Не принимали участия в голосовании фракция Блока Петра Порошенко "Солидарность" и несколько внефракционных депутатов.

Накануне секретарь горсовета Василий Продан подал обоснования к проекту решения об отставке городского головы Алексея Каспрука с 17 пунктов на 42 страницах.

Конфликт между частью депутатов горсовета и городским головой длился от местных выборов 2015 года, но особенно обострился в конце 2017 года после избрания секретарем горсовета представителя партии "Родной город" Василия Продана.