Умер знаменитый украинский хоккеист Юрий Шундров

27 июля, 2018, 13:29

На 63-м году жизни скончался легендарный голкипер киевского "Сокола" и сборной Украины Юрий Шундров

Об этом сообщает Федерация хоккея Украины.

Юрий Шундров начал заниматься хоккеем в российской Пензе. Впрочем лучшие годы его карьеры связаны с киевским "Соколом". На протяжении 16 лет Юрий Шундров защищал ворота киевского клуба, с которым завоевал бронзовые медали чемпионата СССР, а также несколько раз становился чемпионом Украины.

В составе сборной Украины был участником четырех чемпионатов мира: 1995, 1997, 1998, 1999 (элитный дивизион). Всего за национальную сборную провел 23 матча (30 пропущенных шайб).

Тренерскую деятельность начал в юниорской сборной Украины (2002-2003). Дважды входил в тренерский штаб национальной сборной Украины (2006-2008 и 2010-2011).