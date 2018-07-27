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Украинский боец погиб в Донбассе, еще один - получил ранения. Потери оккупантов - 4 человека

В течение минувших суток один украинский военнослужащий погиб на Донбассе, еще один военный получил ранения

Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил на своей странице в Facebook.

Вчера ситуация на Востоке Украины оставалась контролируемой, противники 32 раза открывали огонь по позициям украинской армии.

Российские оккупационные войска били по позициям у Крымского, Горного, Луганского, Новолуганского, Светлодарска, Южного, Новгородского, Песков, Водяного, Лебединского, Гнутового, Чермалика и Широкино.

Позиции возле Гнутово обстреляли из противотанковых управляемых ракет.

"За минувшие сутки в ходе боевых действий один военнослужащий Объединенных сил погиб и один - получил ранения. По данным разведки, за прошедшие сутки двое оккупантов погибли, еще двое - получили ранения", - отметили в ведомстве.

Сегодня российские наемники уже 5 раз открывали огонь по позициям украинских защитников возле Горного, Майорска, Марьинки, и Широкино.

 

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