Twenty One Pilots презентовали новый клип, который сняли на ВДНХ
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Дуэт Twenty One Pilots выпустил клип на песню Nico and the Niners, которая войдет в новый альбом музыкантов Trench. Режиссером видео стал Эндрю Донохью, который работал над последним клипом группы Jumpsuit.
Тем временем украинцы в соцсетях заметили, что локация в клипе напоминает студгородок Киевского национального университета им. Тараса Шевченко на ВДНХ.
Тем временем #twentyonepilots успели забацать клипец в Киеве, и в родном ХА.— ▪Rоyal Majesty▪ (@Rozen_feld) 26 июля 2018 г.
Пусть всегда живет свободная, единая и неделимая! pic.twitter.com/LRcmlMHkte
учусь в корпусе КНУ имени Тараса Шевченко, где #TwentyOnePilots снимали клип, а чего добился ты?— пингвин хосокович (@soft_peng) 26 июля 2018 г.
В какой-то момент дышала с ним одним украинским воздухом— ✞Mad✞ (@Amai_ra7) 27 июля 2018 г.
Studway отмечает, что в кадр попал факультет компьютерных наук и кибернетики Киевского национального университета имени Тараса Шевченко.
- Напомним, 20 июля в Украине стартовала продажа билетов на киевский концерт группы Twenty One Pilots, который состоится в киевском "Дворце спорта" 30 января.
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