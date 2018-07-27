Twenty One Pilots презентовали новый клип, который сняли на ВДНХ

27 июля, 2018, 15:25

Американская группа Twenty One Pilots презентовал клип на песню Nico And The Niners, съемки которого проходили в студгородке университета им. Шевченко

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Дуэт Twenty One Pilots выпустил клип на песню Nico and the Niners, которая войдет в новый альбом музыкантов Trench. Режиссером видео стал Эндрю Донохью, который работал над последним клипом группы Jumpsuit.

Тем временем украинцы в соцсетях заметили, что локация в клипе напоминает студгородок Киевского национального университета им. Тараса Шевченко на ВДНХ.

Тем временем #twentyonepilots успели забацать клипец в Киеве, и в родном ХА.

Пусть всегда живет свободная, единая и неделимая! pic.twitter.com/LRcmlMHkte — ▪Rоyal Majesty▪ (@Rozen_feld) 26 июля 2018 г.

учусь в корпусе КНУ имени Тараса Шевченко, где #TwentyOnePilots снимали клип, а чего добился ты? — пингвин хосокович (@soft_peng) 26 июля 2018 г.

В какой-то момент дышала с ним одним украинским воздухом — ✞Mad✞ (@Amai_ra7) 27 июля 2018 г.

Studway отмечает, что в кадр попал факультет компьютерных наук и кибернетики Киевского национального университета имени Тараса Шевченко.