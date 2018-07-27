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Twenty One Pilots презентовали новый клип, который сняли на ВДНХ

Американская группа Twenty One Pilots презентовал клип на песню Nico And The Niners, съемки которого проходили в студгородке университета им. Шевченко

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Дуэт Twenty One Pilots выпустил клип на песню Nico and the Niners, которая войдет в новый альбом музыкантов Trench. Режиссером видео стал Эндрю Донохью, который работал над последним клипом группы Jumpsuit.

Тем временем украинцы в соцсетях заметили, что локация в клипе напоминает студгородок Киевского национального университета им. Тараса Шевченко на ВДНХ.

Studway отмечает, что в кадр попал факультет компьютерных наук и кибернетики Киевского национального университета имени Тараса Шевченко.

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