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Трагическое ДТП в Харькове: исчезла врач, которая проверяла Зайцеву на наркотики

По делу трагического ДТП в Харькове с участием Елены Зайцевой исчез один из основных свидетелей - врач-нарколог Елена Федирко

Об этом сообщает и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун.

"На днях к нам обратилась сторона потерпевших с просьбой помочь. Исчез один из основных свидетелей по делу - врач-нарколог Елена Федирко, которая осматривала Зайцеву после наезда на пешеходов. Тогда она отметила в акте, что состояние Зайцевой содержал признаки наркотического опьянения", - написала Супрун.

По словам главы Мирнздрава, далее проводились дополнительные исследования крови и мочи, которые показали наличие наркотических и психотропных веществ в моче Зайцевой (кодеин, фенобарбитал). Впрочем, для того, чтобы сделать исследование на наличие наркотических средств и психотропных веществ в крови, биологического вещества почему-то не хватило.

Сторона пострадавших хочет допросить Федирко в суде, чтобы выяснить - каким образом производился отбор анализов, почему не взяли биологическое вещество в количестве необходимом для проведения исследования, и достаточно ли существующих данных для установления состояния обвиняемого на момент ДТП. Но врач исчезла, и никому неизвестно, где она находится. В наркодиспансере, в котором она работала, говорят, что женщина внезапно уволилась. Сейчас ее разыскивает полиция.

"Для следствия это означает, что труднее собрать доказательства. Другая проблема - невозможно получить вывод находилась ли Зайцева в период совершения ДТП под воздействием наркотических средств или психотропных веществ. Допрошенный в судебном заседании врач не дал однозначный ответ по этому вопросу. Поручила подчиненной министерству учреждении подготовить вывод относительно этого случая", - добавила Супрун.

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