Трагическое ДТП в Харькове: исчезла врач, которая проверяла Зайцеву на наркотики
Об этом сообщает и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун.
"На днях к нам обратилась сторона потерпевших с просьбой помочь. Исчез один из основных свидетелей по делу - врач-нарколог Елена Федирко, которая осматривала Зайцеву после наезда на пешеходов. Тогда она отметила в акте, что состояние Зайцевой содержал признаки наркотического опьянения", - написала Супрун.
По словам главы Мирнздрава, далее проводились дополнительные исследования крови и мочи, которые показали наличие наркотических и психотропных веществ в моче Зайцевой (кодеин, фенобарбитал). Впрочем, для того, чтобы сделать исследование на наличие наркотических средств и психотропных веществ в крови, биологического вещества почему-то не хватило.
Сторона пострадавших хочет допросить Федирко в суде, чтобы выяснить - каким образом производился отбор анализов, почему не взяли биологическое вещество в количестве необходимом для проведения исследования, и достаточно ли существующих данных для установления состояния обвиняемого на момент ДТП. Но врач исчезла, и никому неизвестно, где она находится. В наркодиспансере, в котором она работала, говорят, что женщина внезапно уволилась. Сейчас ее разыскивает полиция.
"Для следствия это означает, что труднее собрать доказательства. Другая проблема - невозможно получить вывод находилась ли Зайцева в период совершения ДТП под воздействием наркотических средств или психотропных веществ. Допрошенный в судебном заседании врач не дал однозначный ответ по этому вопросу. Поручила подчиненной министерству учреждении подготовить вывод относительно этого случая", - добавила Супрун.
- Напомним, вечером 18 октября в Харькове после столкновения двух внедорожников погибли 6 пешеходов, еще 6 пострадали.
- Харьковские правоохранители задержали предполагаемую виновницу аварии. Ею оказалась 20-летняя девушка, которая была за рулем автомобиля Lexus.
- Появилось видео, как Lexus въезжает в толпу в Харькове.
- Девушку-водителя Lexus на протяжении 2 лет 8 раз задерживали за нарушение правил.
- Защита Зайцевой перекладывает ответственность на другого водителя. Водитель Volkswagen Tuareg Дронов утверждает, что когда он практически пересек перекресток, в него въехал Lexus. 8 ноября Дронова арестовали на 42 суток. Прокуратура считает, что в ДТП виновны оба водителя.
- Экспертиза обнаружила следы кодеина в крови Зайцевой. Адвокат говорит, что нет доказательств наркотического опьянения Зайцевой.
- Водитель Lexus Зайцева признала свою вину в смертельном ДТП в Харькове.
- Полиция начала расследование в отношении автошколы, где училась подозреваемая в смертельном харьковском ДТП Зайцева.
- Эксперт-автотехник, которого допросили в харьковском суде по делу смертельного ДТП 18 октября, подтвердил, что правила нарушили оба участника происшествия - Елена Зайцева на Lexus и Геннадий Дронов на Volkswagen.
Читайте также
-
-
22 июля, 2018 Криворивня - летняя культурная столица Украины
-
19 июля, 2018 Папа-расист, Свингеры и "понаехавшие"
-
-
Читайте также
-
22 июля, 2018 Криворивня - летняя культурная столица Украины
-
19 июля, 2018 Папа-расист, Свингеры и "понаехавшие"
-