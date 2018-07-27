Telegram запустил сервис для хранения документов Passport Telegram

27 июля, 2018, 14:25

Компания Telegram запустила сервис для хранения паспортных данных и других документов Passport Telegram

Об этом говорится в официальном блоге компании.

С помощью сервиса пользователи смогут проходить авторизацию на различных сайтах, при этом не загружая данные из своих документов в опасные облачные сервисы, ведь в отличие от традиционных методов, когда скан паспорта прилагается в сервисы напрямую (это может понадобиться, например, при регистрации на биржах, в том числе криптовалютных, и кампаний ICO), Telegram Passport шифрует ваши данные по протоколу end-to-end, препятствуя их перехватыванию третьими лицами.

В будущем Telegram Passport перенесет все данные в децентрализованное облако. Кроме того, Telegram планирует ввести верификацию пользователей, это позволит сторонним сервисам отказаться от проверки данных о человеке, если у него есть пройдена авторизация в мессенджере.

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На данный момент поддержкой Telegram Passport обладает только сайт ePayments.com. Там на странице регистрации уже доступна кнопка "Регистрация через Telegram", которая позволяет начать процесс авторизации. Все, что нужно от вас, это внести предварительно свои документы и подтвердить намерение зарегистрироваться.

Сервис будет хранить документы пользователей, используя сквозное шифрование. В блоге компании отмечается, что Telegram не будет иметь доступ к этим данным.