Система распознавания лиц от Amazon перепутала 28 политиков с преступниками

27 июля, 2018, 15:38

Американский союз гражданских свобод ACLU решил проверить новую систему распознавания лиц Rekognition, разработанную в Amazon и получил не слишком положительные результаты

Система Rekognition выдала 28 ошибок, решив, что 28 конгрессменов - преступники, пишет The Verge.

Американский союз гражданских свобод - это некоммерческая правозащитная организация, и на этой неделе она, потратив всего 12 долларов и 33 цента, проверила систему, от которой вполне может зависеть жизнь и свобода многих людей.

Используя настройки Rekognition, выставленные по умолчанию, то есть порог уверенности в 80% (это означает, что система на 80% уверена в том, что права, когда дает сигнал о совпадении), союз просканировал 25000 фотографий преступников, лежащих в открытом доступе, и сравнила их с фотографиями всех членов Конгресса. В результате система идентифицировала 28 конгрессменов как преступников.

"Хотя показатель 80% является приемлемым порогом для распознавания фотографий хот-догов, стульев, животных или других случаев использования в социальных сетях, было бы нецелесообразно идентифицировать людей с таким порогом доверия", - подчеркнул представитель Amazon.

Также он заявил, что для любой идентификации, способной повлечь за собой серьезные последствия, нужна уверенность минимум в 95%. При этом он не пояснил, что мешает правоохранительным органам использовать настройки по умолчанию.

Сейчас Amazon активно рекламирует свою систему для полицейских и охранных организаций и некоторые уже ею пользуются, так что цена такой ошибки может оказаться довольно дорогой для того, кого опознали ошибочно.