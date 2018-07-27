Синоптик рассказала, какой будет погода на выходных

27 июля, 2018, 10:31

Синоптическая ситуация в Украине остается сложной, в большинстве областей ожидаются дожди

Об этом в эфире Еспресо.TV рассказала синоптик Наталья Диденко.

Она отметила, что синоптическая ситуация в Украине остается сложной. Влажная погода до сих пор доминирует в западных, северных, местами - в центральных областях и даже достигает Одесской области и центральных регионов.

Ожидаются дожди. Тем временем в восточных и южных областях настоящая жара - воздух прогреется до 29-33 градусов, местами и до 34-35 градусов.

В Киеве сегодня и завтра остается вероятность дождя, а в воскресенье должно стать более сухо. Температура воздуха начнет постепенно подниматься с 27 градусов до 30 градусов.

Ранее в КГГА предупредили киевлян, что сегодня днем в столице ожидается гроза, возможны подтопления. 27 июля в большинстве областей Украины ожидаются грозовые дожди и осложнения погодных условий.