Синоптик рассказала, какой будет погода на выходных
Об этом в эфире Еспресо.TV рассказала синоптик Наталья Диденко.
Она отметила, что синоптическая ситуация в Украине остается сложной. Влажная погода до сих пор доминирует в западных, северных, местами - в центральных областях и даже достигает Одесской области и центральных регионов.
Ожидаются дожди. Тем временем в восточных и южных областях настоящая жара - воздух прогреется до 29-33 градусов, местами и до 34-35 градусов.
В Киеве сегодня и завтра остается вероятность дождя, а в воскресенье должно стать более сухо. Температура воздуха начнет постепенно подниматься с 27 градусов до 30 градусов.
Ранее в КГГА предупредили киевлян, что сегодня днем в столице ожидается гроза, возможны подтопления. 27 июля в большинстве областей Украины ожидаются грозовые дожди и осложнения погодных условий.
- Напомним, 25 июля в Киеве прошли сильные грозовые дожди, в результате чего водой залило улицы, тоннели и подземные переходы. В частности, дорога под мостом в зоне метро "Дорогожичи" была затопленаводой на 2 метра 20 см.
Читайте также
-
-
22 июля, 2018 Криворивня - летняя культурная столица Украины
-
19 июля, 2018 Папа-расист, Свингеры и "понаехавшие"
-
-
Читайте также
-
22 июля, 2018 Криворивня - летняя культурная столица Украины
-
19 июля, 2018 Папа-расист, Свингеры и "понаехавшие"
-