 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Синоптик рассказала, какой будет погода на выходных


фото: bigmir
Синоптическая ситуация в Украине остается сложной, в большинстве областей ожидаются дожди

Об этом в эфире Еспресо.TV рассказала синоптик Наталья Диденко.

Она отметила, что синоптическая ситуация в Украине остается сложной. Влажная погода до сих пор доминирует в западных, северных, местами -  в центральных областях и даже достигает Одесской области и центральных регионов.

Ожидаются дожди. Тем временем в восточных и южных областях настоящая жара - воздух прогреется до 29-33 градусов, местами и до 34-35 градусов.

В Киеве сегодня и завтра остается вероятность дождя, а в воскресенье должно стать более сухо. Температура воздуха начнет постепенно подниматься с 27 градусов до 30 градусов.

Ранее в КГГА предупредили киевлян, что сегодня днем в столице ожидается гроза, возможны подтопления. 27 июля в большинстве областей Украины ожидаются грозовые дожди и осложнения погодных условий.

  • Напомним, 25 июля в Киеве прошли сильные грозовые дожди, в результате чего водой залило улицы, тоннели и подземные переходы. В частности, дорога под мостом в зоне метро "Дорогожичи" была затопленаводой на 2 метра 20 см.
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

27 июля, 2018 пятница

больше новостей

27 июля, 2018 пятница

26 июля, 2018 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать