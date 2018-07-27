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Суд вынес приговор в деле звездного бойца UFC Макгрегора


фото: REUTERS
В США суд вынес приговор по делу о нападении ирландского бойца смешанных единоборств Конора Макгрегора на автобус

Об этом сообщает Reuters.

Заседание по делу Макгрегора произошло в суде нью-йоркского района Бруклин. Ирландец заключил соглашение с прокуратурой и избежал тюремного заключения. По ее условиям Макгрегор должен возместить все убытки автобусной компании, которая пострадала от его нападения. Также ирландцу назначено пять дней общественных работ и посещение тренингов по управлению гневом. Инцидент не повлияет на его американскую визу, у Макгрегора не будет судимости.

  • 4 апреля Макгрегор напал на автобус с другими бойцами UFC, в котором находился россиянин Хабиб Нурмагомедов. Ирландец разбивал стекло тележкой и травмировал Майкла Кьезу и Рэя Борга, которые не смогли принять участие в турнире.
  • Накануне Макгрегор согласился пойти на соглашение с прокуратурой, чтобы избежать тюремного заключения.

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