Суд отклонил апелляцию коррупционера из ФИФА, которого дисквалифицировали на 10 лет

27 июля, 2018, 16:01

Спортивный арбитражный суд отклонил апелляцию экс-генерального секретаря ФИФА Жерома Вальке, дисквалифицированного на 10 лет

Об этом сообщает официальный сайт CAS.

Бывший чиновник подал апелляцию на свою дисквалификацию 28 февраля 2017 года. Судьи рассмотрели дело бывшего функционера ФИФА и пришли к выводу, что преступления, совершенные Вальке, имеют серьезную степень тяжести, поэтому санкции являются справедливыми.

В сентябре 2015 года Вальке был отстранен комитетом по этике ФИФА от футбольной деятельности. Он проходил соучастником по делу о коррупции, связанной с получением ЮАР права на проведение чемпионата мира 2010 года. Также Вальке подозревался в том, что он заработал около 2 млн евро спекуляциями билетами на матчи чемпионата мира по футболу 2014 года в Бразилии.

9 января 2018 года Вальке был уволен со своего поста, 12 февраля решением арбитражной палаты комитета ФИФА по этике он был отстранен от футбольной деятельности на 12 лет. 5 июля апелляционный комитет ФИФА сократил срок его дисквалификации до 10 лет.