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Стопу апостола Первозванного и еще 7 святынь привезли в Киев для крестного хода


фото: Центр інформації УПЦ
В Киев прибыли 8 святынь, с которыми 27 июля состоится Крестный Ход по случаю 1030-летия Крещения Руси

Об этом сообщает Центр информации УПЦ.

Все святыни прибыли в Трапезный храм Киево-Печерской лавры.

К святыням относятся:

  • мощи святого равноапостольного князя Владимира;
  • мироточивая глава священномученика Климента, епископа Римского;
  • стопа апостола Андрея Первозванного;
  • икона апостола Андрея Первозванного с частицей его мощей и Креста, на котором он был распят; икона Богородицы "Зимненская";
  • икона с частицей мощей священномученика Владимира (Богоявленского);
  • мощи великомученика Георгия Победоносца;
  • икона с частицей мощей святого преподобного Серафима Саровского.

Управляющий делами УПЦ отметил, что эти святыни возглавят Крестный ход и будут доступны для поклонения в Киево-Печерской лавре.

  • Напомним, 27 и 28 июля движение всех видов транспорта на некоторых центральных улицах столицы будет полностью ограничено из-за торжества с 1030-летия крещения Киевской Руси.
 
 
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