Стопу апостола Первозванного и еще 7 святынь привезли в Киев для крестного хода
27 июля, 2018, 09:13
В Киев прибыли 8 святынь, с которыми 27 июля состоится Крестный Ход по случаю 1030-летия Крещения Руси
Об этом сообщает Центр информации УПЦ.
Все святыни прибыли в Трапезный храм Киево-Печерской лавры.
К святыням относятся:
- мощи святого равноапостольного князя Владимира;
- мироточивая глава священномученика Климента, епископа Римского;
- стопа апостола Андрея Первозванного;
- икона апостола Андрея Первозванного с частицей его мощей и Креста, на котором он был распят; икона Богородицы "Зимненская";
- икона с частицей мощей священномученика Владимира (Богоявленского);
- мощи великомученика Георгия Победоносца;
- икона с частицей мощей святого преподобного Серафима Саровского.
Управляющий делами УПЦ отметил, что эти святыни возглавят Крестный ход и будут доступны для поклонения в Киево-Печерской лавре.
- Напомним, 27 и 28 июля движение всех видов транспорта на некоторых центральных улицах столицы будет полностью ограничено из-за торжества с 1030-летия крещения Киевской Руси.
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