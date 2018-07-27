Стало известно, когда украинский консул попадет к Сущенко

27 июля, 2018, 18:31

Украинский консул в Москве Геннадий Брескаленко увидится с незаконно заключенным в России украинским журналистом Романом Сущенко в СИЗО "Лефортово" в понедельник, 30 июля

Об этом сообщил общественный защитник журналиста Марк Фейгин, передает "Укринформ".

"Сегодня прошла жеребьевка на посещения заключенных в СИЗО "Лефортово". Мне выпал четверг. Но я, возможно, смогу поменять дату посещения Романа Сущенко на день-другой раньше. А консул Украины в Москве Геннадий Брескаленко посетит Сущенко в понедельник", - рассказал Фейгин.

Ранее Фейгин рассказывал о проблемах с посещением заключенных в СИЗО "Лефортово": кабинетов для встреч там только 6, их часто используют следователи, которые проходят без очереди.