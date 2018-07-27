Стало известно, когда украинский консул попадет к Сущенко
27 июля, 2018, 18:31
Украинский консул в Москве Геннадий Брескаленко увидится с незаконно заключенным в России украинским журналистом Романом Сущенко в СИЗО "Лефортово" в понедельник, 30 июля
Об этом сообщил общественный защитник журналиста Марк Фейгин, передает "Укринформ".
"Сегодня прошла жеребьевка на посещения заключенных в СИЗО "Лефортово". Мне выпал четверг. Но я, возможно, смогу поменять дату посещения Романа Сущенко на день-другой раньше. А консул Украины в Москве Геннадий Брескаленко посетит Сущенко в понедельник", - рассказал Фейгин.
Ранее Фейгин рассказывал о проблемах с посещением заключенных в СИЗО "Лефортово": кабинетов для встреч там только 6, их часто используют следователи, которые проходят без очереди.
- Напомним, в октябре 2016 года украинского журналиста "Укринформа" Романа Сущенко арестовали в Москве по обвинению в шпионаже. Украинец отвергает все обвинения.
- Освободить Сущенко призвали Международная и Европейская федерации журналистов. Жена президента Франции Эммануэля Макрона попросила Владимира Путина освободить Сущенко.
- В Сущенко ухудшается здоровье из-за плохих условий в СИЗО. Адвокат Сущенко Марк Фейгин написал письмо президенту России Владимиру Путину с просьбой обменять журналиста на задержанных в Украине российских преступников.
- Во время пребывания Романа Сущенко в российской тюрьме умер его отец.
- 4 июня в Московской городской суд приговорил Романа Сущенко к 12 годам колонии строгого режима.
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