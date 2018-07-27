Сенат планирует ограничить Трампу возможность вывести США из НАТО
Об этом сообщает газета The Washington Post.
Документ – двухпартийный, его авторами являются представители комитета Сената по международным отношениям республиканец Кори Гарднер и демократ Тим Кейн, а также председатель комитета Сената по Вооруженным силам республиканец Джон Маккейн и демократ Джек Рид.
Республиканец Джон Маккейн настаивает, что необходимость принятия соответствующего закона является насущной через отношение президента Трампа к союзникам США.
"К сожалению, ненадлежащее отношение президента Трампа к нашим ближайшим союзникам вызвало сомнения в приверженности США к трансатлантическому альянсу и ценностям в сфере обороны. Этот закон нужно принять срочно, чтобы ни один президент не мог вывести США из НАТО без согласия Сената", - отметил республиканец.
Если законопроект будет принят, то президенту будет необходимо заручиться двумя третями голосов сенаторов, чтобы вывести США из Североатлантического альянса.
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