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Сбил и оставил умирать 2 людей: в Одессе на 9 лет посадили виновника смертельной ДТП


фото: bragar.org
В Одессе к 9 годам заключения приговорили виновника ДТП, который оставил умирать двух сбитых пешеходов

Об этом сообщает пресс-секретарь Генпрокуратуры Андрей Лысенко на своей странице в Facebook.

Выяснено, что ночью в июне 2017 года 27-летний водитель неисправного "ВАЗ-21074" на трассе "Овидиополь-Петродолинское" сбил двух пешеходов на краю проезжей части. От полученных травм 20-летний и 15-летний парни погибли на месте преступления.

Совершив ДТП, водитель скрылся с места преступления и оставил пешехода, хотя мог им помочь. Результаты экспертизы показали наличие алкоголя в крови этого мужчины.

Суд признал мужчину виновным в совершении смертельного ДТП и оставлении без помощи потерпевших (ч. 3 ст. 286, ч. 1 ст. 135 УК Украины).

Виновника ДТП приговорили к 9 годам лишения свободы. Кроме того, по решению суда мужчину на 3 года лишили права управлять транспортными средствами.

 

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