С сентября в Украине вырастут цены на алкоголь, - эксперт
Об этом сообщил Алексей Дорошенко, основатель и директор Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей на своей странице в Facebook.
"В нашу алкогольную корзину вошли бутылка отечественного столового вина 0,75 л, бутылка отечественного пива 0,5 л и бутылка водки 0,5 л. По данным официальной статистики, все виды алкогольных напитков подорожали за первые шесть месяцев текущего года от 1% до 3%", - пишет он.
Так, в частности, водка подорожала на 1%, пиво – на 2%, а отечественные вина – на 3%. За этот промежуток времени отечественное вино придало 2грн, пиво – 90коп, водка – 70коп. На конец июня бутылка 0,5 л водки стоит 81,9 грн, бутылка 0,75 л вина – 60,4 грн, а бутылка пива 0,5 л – 14,5 грн.
"Но уже в сентябре можно ожидать резкого роста стоимости алкоголя на 13% в связи с поднятием минимальной розничной цены на весь алкоголь", - добавил Дорошенко.
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