Россия увеличивает количество танков и артиллерии вблизи линии разграничения, - ООС

27 июля, 2018, 11:35

Российские войска, несмотря на договоренности по отводу вооружения, активно наращивают количество военной техники вблизи линии разграничения на Донбассе

Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил на своей странице в Facebook.

Отмечается, что наблюдатели фиксируют многочисленные факты перемещения военной техники за пределами выделенных мест хранения вооружения, а также ведение работ по обустройству позиций на оккупированных территориях.

В частности, в полосе действий ЭТОЙ "Север" 21 и 22 июля беспилотник СММ ОБСЕ зафиксировал перемещение техники российских вооруженных формирований вне выделенных районов отвода. В частности:

Реактивных систем залпового огня – 3 ед.;

Буксируваних гаубиц – 46 ед.;

Самоходных гаубиц – 12 ед.;

Танков – 45 ед.

В полосе действий ТУ "Восток" 23 и 24 июля также произошло подобное перемещение российской техники, а именно:

Самоходных гаубиц 2С1 "Гвоздика", 122 мм – 3 ед.;

Танков Т-64 и Т-72 – 21 ед.

Также произошло перемещение значительного количества бронированной техники (БМП, БТР) и личного состава вооруженных формирований России. Наблюдается ведения оккупантами инженерных работ по обустройству и усовершенствование позиций в занимаемых ими районах.

"СЦКК расценивает указанные мероприятия, осуществляемые врагом вопреки всем договоренностям и обязательствам относительно разграничения сторон и отвода боевой техники, как признак подготовки вооруженных формирований РФ к активным действиям с целью дальнейшего обострения ситуации на линии соприкосновения", - подытожили в ведомстве.