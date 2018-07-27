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"Северный поток-2": США напомнили компаниям-участницам об угрозе санкций

США могут ввести санкции против энергетических компаний Германии и ряда других европейских стран, участвующих в строительстве газопровода "Северный поток-2".

Об этом заявил заместитель госсекретаря США по вопросам энергетических ресурсов Френсис Феннон, передает "Голос Америки".

"Компании, которые оперируют в сфере российского энергетического трубопроводного сектора, включаются в деловую активность, несущую значительный риск санкций, и это касается "Северного потока – 2" и "Турецкого потока" – сказал Феннон.

Он изложил точку зрения правительства США на строительство Россией газопроводов в обход территории Украины: "Мы продолжаем выступать в поддержку продолжения транзита газа через Украину. Лучший способ, который обеспечил бы Украине возможность быть важным партнером в сфере транзита газа для Европы после 2019 года, заключается в том, чтобы "Северный поток-2" и "Турецкий поток" не были бы построены".

"Опора Европы на российский газ делает ее стратегически уязвимой. Россия может и должна оставаться поставщиком газа в Европу, но не должна доминировать на рынке ради достижения своих враждебных политических целей. "Северный поток-2" разделит Европу и усилит возможности России использовать свои энергоресурсы для политического давления и вредного влияния", – считает Феннон.

По его словам, строительство трубопровода позволит России усилить свое агрессивное военное присутствие в регионе Балтики", а организация газоснабжения Европы в обход Украины в принципе "устранит важное ограничение на пути дальнейшей агрессии России против Украины".

"Энергоресурсы – это одно из гибридных орудий, которые Россия использует для того, чтобы распространять свое вредоносное влияние и сеять разногласия в трансатлантическом сообществе. Вот почему США продолжают жестко возражать против "Северного потока-2" и "Турецкого потока" – заявил высокопоставленный сотрудник Госдепартамента США.

"США будут продолжать дипломатическое продвижение своего тезиса о достижении энергетической безопасности путем диверсификации источников, путей и поставщиков энергоресурсов. Если говорить более конкретно, мы ожидаем от Еврокомиссии продвижение в поправках к Газовой директивы – мы считаем это важным шагом в достижении дальнейшей прозрачности, чего сама Европа долго добивалась. Мы также поддерживаем действия Дании в сфере своей национальной безопасности", – добавил помощник госсекретаря США.

Газопровод "Северный поток-2" должен пройти через Балтийское море, его строит российская компания "Газпром" вместе с несколькими европейскими компаниями.

Многие страны Центральной и Восточной Европы также выступают против проекта, который, по их мнению, увеличит зависимость Европы от российского газа.

Как известно, с конца 2019 года газотранспортный коридор "Северный поток-2" должен транспортировать около 55 млрд кубометров российского природного газа ежегодно из РФ через Балтийское море в Германию.

Противники проекта, в том числе Польша, страны Балтии, Украина, Молдова, США и Дания - утверждают, что "Северный поток-2" увеличит зависимость ЕС от "Газпрома", который уже поставляет около трети объемов газа в ЕС.

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