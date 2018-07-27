"ПриватБанк" будет возвращать 50-80% стоимости авиабилета в случае задержки рейса
Об этом сообщили в пресс-службе "Приватбанка", передает "Укринформ".
"Если авиабилет куплен через "ПриватБанк" и подключен сервис "Компенсация стоимости авиарейса", в случае задержки вылета на 2-7 часов банк вернет половину стоимости билета. Если рейс задерживается более чем на 7 часов, банк обеспечит выплату на карточку 80% его стоимости, а в случае отмены рейса клиент банка получит 100% компенсации", - говорится в сообщении.
Отмечается, что за задержки рейса компенсации выплачиваются на карточку "ПриватБанка" в течение часа после прибытия в конечный пункт назначения. Если вылет отменен, деньги будут выплачены сразу после того, как об этом стало известно.
Компенсации начисляются автоматически - для получения выплат не нужно никаких звонков, заявлений и документов. Выплата компенсаций от банка не зависит от того, сколько и в каком виде компенсирует сама авиакомпания.
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