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"ПриватБанк" будет возвращать 50-80% стоимости авиабилета в случае задержки рейса


фото: Anywayanyday
"ПриватБанк" добавил возможность компенсации стоимости авиабилетов в случае их задержки.

Об этом сообщили в пресс-службе "Приватбанка", передает "Укринформ".

"Если авиабилет куплен через "ПриватБанк" и подключен сервис "Компенсация стоимости авиарейса", в случае задержки вылета на 2-7 часов банк вернет половину стоимости билета. Если рейс задерживается более чем на 7 часов, банк обеспечит выплату на карточку 80% его стоимости, а в случае отмены рейса клиент банка получит 100% компенсации", - говорится в сообщении.

Отмечается, что за задержки рейса компенсации выплачиваются на карточку "ПриватБанка" в течение часа после прибытия в конечный пункт назначения. Если вылет отменен, деньги будут выплачены сразу после того, как об этом стало известно.

Компенсации начисляются автоматически - для получения выплат не нужно никаких звонков, заявлений и документов. Выплата компенсаций от банка не зависит от того, сколько и в каком виде компенсирует сама авиакомпания.

Подключить такой сервис можно сразу при покупке авиабилета через "ПриватБанк". Также это можно сделать и через несколько дней после приобретения, но не позднее чем за 48 часов до вылета. Стоимость сервиса "Компенсация стоимости авиарейса" составит от 5 до 10% цены билета.
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