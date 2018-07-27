"Манчестер Сити" назвал цену на украинца Зинченко

27 июля, 2018, 10:44

"Манчестер Сити" договаривается с "Вулвергемптоном" о трансфере украинского футболиста Александра Зинченко

Об этом сообщает Mirror.

"Манчестер Сити" согласился продать Зинченко другому английскому клубу - "Вулвергемптону" за 18 млн евро. Пока неизвестно, состоится ли переход, ведь сам футболист хочет остаться в "Манчестер Сити" и побороться за место в основном составе.

В прошлом сезоне Зинченко сыграл за "Манчестер Сити" 14 матчей и стал чемпионом Англии и обладателем Кубка лиги. На счету футболиста 17 матчей и 1 гол в составе сборной Украины.