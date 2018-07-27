"Манчестер Сити" назвал цену на украинца Зинченко
27 июля, 2018, 10:44
"Манчестер Сити" договаривается с "Вулвергемптоном" о трансфере украинского футболиста Александра Зинченко
Об этом сообщает Mirror.
"Манчестер Сити" согласился продать Зинченко другому английскому клубу - "Вулвергемптону" за 18 млн евро. Пока неизвестно, состоится ли переход, ведь сам футболист хочет остаться в "Манчестер Сити" и побороться за место в основном составе.
В прошлом сезоне Зинченко сыграл за "Манчестер Сити" 14 матчей и стал чемпионом Англии и обладателем Кубка лиги. На счету футболиста 17 матчей и 1 гол в составе сборной Украины.
- Ранее 21-летний Александр Зинченко заявил, что ради получения большей игровой практики готов покинуть "Манчестер Сити".
- 26 июля украинец вышел в основном составе "Ман Сити" в игре Международного кубка чемпионов против "Ливерпуля".
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