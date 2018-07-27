 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

"Манчестер Сити" назвал цену на украинца Зинченко


фото: REUTERS
"Манчестер Сити" договаривается с "Вулвергемптоном" о трансфере украинского футболиста Александра Зинченко

Об этом сообщает Mirror.

"Манчестер Сити" согласился продать Зинченко другому английскому клубу - "Вулвергемптону" за 18 млн евро. Пока неизвестно, состоится ли переход, ведь сам футболист хочет остаться в "Манчестер Сити" и побороться за место в основном составе.

В прошлом сезоне Зинченко сыграл за "Манчестер Сити" 14 матчей и стал чемпионом Англии и обладателем Кубка лиги. На счету футболиста 17 матчей и 1 гол в составе сборной Украины.

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

27 июля, 2018 пятница

больше новостей

27 июля, 2018 пятница

26 июля, 2018 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать