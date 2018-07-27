27 июля, 2018, 11:18

Самое длинное лунное затмение за последние 100 лет, которое состоится 27 июля, является предвестником конца света

Об этом в своих видео говорит популярный Youtube-пастор Пол Белги из Индианы.

Интернет-евангелист посвятил "кривовому затмению" сразу несколько роликов. Бегли приводит цитаты из Библии, где упоминается "кровавый месяц". В проповеди во назводю "Предупреждение о пророчество: кровавый месяц сходит" он сказал, что Бог о затмении якобы заговорил с ним еще в июне.

"Он сказал: "вам надо знать, что происходит", - процитаував слова Иисуса Белги.

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Особенно убедительной возможность конца света есть учитывая то, что 27 июля состоится самое месячного затемлення за 100 лет.

Напомним, самое длинное лунное затмение за последние 100 лет можно будет наблюдать 27 июля. Полное затмение продлится 1 час и 43 минуты. В зависимости от погодниз условиях в разных точках планеты месяц набирать разные оттенки - он кирпичного до красного.