"Динамо" поспорит за защитника сборной Чехии

27 июля, 2018, 11:59

Киевское "Динамо" вступило в борьбу за чешского защитника Михаэля Люфтнера

Об этом сообщает iSport.cz.

Кроме "Динамо" на защитника сборной Чехии и датского "Копенгагена" претендуют английский "Вест Бромвич", а также бельгийский "Гент". Агент Люфтнера, Мартин Грдлика, подтвердил интерес к футболисту со стороны киевского клуба. При этом он отметил, что спешить при выборе нового клуба его клиент не будет.

Также отмечается, что "Динамо" хочет сначала решить вопрос с венгром Тамашем Кадаром, на которого претендует российский "Зенит" и будет продвигаться в переговорах относительно Люфтнера, если венгерский защитник покинет клуб.