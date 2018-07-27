"Динамо" поспорит за защитника сборной Чехии
27 июля, 2018, 11:59
Киевское "Динамо" вступило в борьбу за чешского защитника Михаэля Люфтнера
Об этом сообщает iSport.cz.
Кроме "Динамо" на защитника сборной Чехии и датского "Копенгагена" претендуют английский "Вест Бромвич", а также бельгийский "Гент". Агент Люфтнера, Мартин Грдлика, подтвердил интерес к футболисту со стороны киевского клуба. При этом он отметил, что спешить при выборе нового клуба его клиент не будет.
Также отмечается, что "Динамо" хочет сначала решить вопрос с венгром Тамашем Кадаром, на которого претендует российский "Зенит" и будет продвигаться в переговорах относительно Люфтнера, если венгерский защитник покинет клуб.
- 24-летний Михаэль Люфтнер является воспитанником чешского "Теплице", также выступал за "Славию". На счету центрального защитника 1 матч в составе сборной Чехии.
- Ранее стало известно, что "Динамо" готово продать Тамаша Кадара российскому "Зениту" за 8 млн евро.
- В начале 2018 года в "Динамо" перешел еще один игрок "Копенгагена" - словенец Беньямин Вербич.
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