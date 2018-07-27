Пожары в Греции: власти подозревают поджоги

27 июля, 2018, 11:38

Мощные лесные пожары в Греции, которые привели к гибели 85 человек, могли быть вызваны поджогами

Об этом заявил заместитель министра внутренних дел Греции Никос Тоскас, сообщает BBC.

По его словам, у греческих властей есть "серьезные доказательства", подтверждающие версию поджогов.

Он добавил, что климатические условия в пострадавших от пожаров районов являются "экстремальными через изменение климата".

Ранее министр обороны Греции Панос Камменос заявил, что последствия пожаров усилило незаконное строительство.

Камменос прибыл в город Мати, который больше всего пострадал от пожара, и сказал, что строительство жителями между лесистыми районами было "преступлением", который привел к блокированию путей эвакуации.