Пожары в Греции: власти подозревают поджоги
27 июля, 2018, 11:38
Мощные лесные пожары в Греции, которые привели к гибели 85 человек, могли быть вызваны поджогами
Об этом заявил заместитель министра внутренних дел Греции Никос Тоскас, сообщает BBC.
По его словам, у греческих властей есть "серьезные доказательства", подтверждающие версию поджогов.
Он добавил, что климатические условия в пострадавших от пожаров районов являются "экстремальными через изменение климата".
Ранее министр обороны Греции Панос Камменос заявил, что последствия пожаров усилило незаконное строительство.
Камменос прибыл в город Мати, который больше всего пострадал от пожара, и сказал, что строительство жителями между лесистыми районами было "преступлением", который привел к блокированию путей эвакуации.
- По последним данным, количество погибших в прибрежном греческом городе Мати, в восточной Аттике, выросла до 85.
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