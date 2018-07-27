Порошенко ветировал закон о введении “единого окна” на таможне

27 июля, 2018, 13:40

Президент Петр Порошенко вернул в Верховную Раду с предложениями закон о введении механизма "единого окна"

Об этом сообщает Администрация президента.

Порошенко отметил, что предложенный на подпись закон является чрезвычайно важным, но отметил, что отдельные положения закона не могут быть поддержаны.

В частности, законом вносятся изменения в законы Украины "О стимулировании развития отечественного машиностроения для агропромышленного комплекса" и "О государственной поддержке сельского хозяйства Украины", по которым специальные вагоны для перевозки зерна отнесены к технике и оборудованию для агропромышленного комплекса, на приобретение которых сельскохозяйственным товаропроизводителям предоставляется государственная поддержка.

При этом глава государства напомнил, что бюджетным кодексом Украины установлено, что в 2017-2021 годах ежегодный объем средств госбюджета, которые направляются на государственную поддержку сельскохозяйственных товаропроизводителей, составляет не менее 1% выпуска продукции в сельском хозяйстве. В то же время 20% такой поддержки используется сельскохозяйственными товаропроизводителями на приобретение у отечественных производителей сельскохозяйственной техники и оборудования (2017 - 10%, 2018 - 15%). В государственном бюджете на 2018 год по программе "Финансовая поддержка сельхозтоваропроизводителей" предусмотрено 945 млн грн.

С 1 января 2018 компенсация сельскохозяйственным товаропроизводителям за приобретенные технику и оборудование предоставляется в размере 25% стоимости сельскохозяйственной техники и оборудования отечественного производства.